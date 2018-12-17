الرئيس إلهام علييف يحضر حفل توزيع الشقق الجديدة للعسكريين في حي صابونجو

باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

شارك الرئيس الأذربيجاني والقائد الأعلى العام للقوات المسلحة إلهام علييف اليوم في حفل توزيع الشقق الجديدة للعسكريين في حي صابونجو بباكو.

أفادت وكالة أذرتاج أن وزير الدفاع الجنرال ذاكر حسنوف والنائب الأول لوزير الدفاع الجنرال نجم الدين صديقوف قدما للرئيس إلهام علييف تحية عسكرية.

تفقد رئيس الدولة الظروف المهيأة في المنازل.

ثم اجتمع الرئيس إلهام علييف مع العسكريين وأفراد عائلتهم.

وألقى الرئيس الأذربيجاني كلمة في الحفل.

ثم سلم أوراق ملكية الشقق إلى أصحابهم.

من جانبه، أعرب رئيس الخدمات الطبية الاحتياطي المقدم رافق قولويف عن شكره للرئيس الأذربيجاني والقائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف من اسمه واسم وزملائه.

في الختام التقطت صورة تذكارية.