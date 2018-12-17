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    سياسة


    وزير الإعلام والأمن القومي الإيراني: العلاقات بين ايران وأذربيجان قائمة على الثقة المتبادلة

    ١٧.١٢.٢٠١٨ [١٤:٥‎٩]

    طهران، 17 ديسمبر (أذرتاج).

    بين إيران وأذربيجان علاقات وثيقة في كافة المجالات.

    قال هذا وزير الإعلام والأمن القومي الإيراني سيد محمود علوي في حديثه عن نتائج زيارته لجمهورية أذربيجان، حسبما أفاد مراسل أذرتاج.

    قال الوزير إن أجهزة الأمن لكلا البلدين تقوم بتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب الدولي والجرائم المنظمة وتهريب المخدرات. إن قضايا الأمن مع أذربيجان الجارة والصديقة في محط الاهتمام دائما.

    أضاف محمود علوي ان اللقاءات التي أجراها في أذربيجان كانت ناجحة مشيرا الى ان القواسم التاريخية والدينية والثقافية المشتركة بين الشعبين تتطلب الدقة في مسائل الامن: "ان العلاقات الطيبة القائمة بين إيران وأذربيجان لا تسر بعض الدوائر. هناك من يريدون إخلال العلاقات ويستغلون هذا لتحقيق مصالحهم أيضا. لكن العلاقات بين كلتا الدولتين قائمة على الثقة المتبادلة".

    AZERTAG.AZ :وزير الإعلام والأمن القومي الإيراني: العلاقات بين ايران وأذربيجان قائمة على الثقة المتبادلة
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