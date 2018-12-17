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    ارتفاع حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس

    ١٧.١٢.٢٠١٨ [١٨:١٤]

    مينسك، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    بلغ حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وبيلاروس 186 مليون دولار أمريكي خلال 11 شهرا من العام الجاري، الأمر الذي زاد قدرها 26 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية البيلاروسية أن حجم الواردات من بيلاروس إلى أذربيجان بلغ 165 مليون و377 ألف دولار. أما حجم الصادرات من أذربيجان إلى بيلاروس فبلغ 281 مليون دولار.

    يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي بلغ 160.7 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس
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