ارتفع إنتاج المنتجات النفطية في البلد

باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

أنتج مليون و755.2 ألف طن من وقود الديزل ومليون و68.5 ألف طن من البنزين للسيارات و179.4 ألف طن من البنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية و554.1 ألف طن من الكيروسين و92.7 ألف طن من المازوت و150.6 ألف طن من زيوت التشحيم و272.8 ألف طن من القار و223.1 ألف طن من فحم الكوك النفطي.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن إجمالي قيمة الإنتاج في مجال إنتاج المنتجات النفطية خلال الفترة المشمولة بالتقرير ارتفع بنسبة 2 في المئة مقارنة مع يناير - نوفمبر من العام السابق وبلغت مليارين و825.4 مليون مانات.

انخفض إنتاج بنزين للسيارات بنسبة 2.7 في المائة ووقود مازوت بنسبة 60.7 في المائة. وارتفع إنتاج الكيراثين وقود الديزل وزيوت التشحيم والقار النفطي وفحم الكوك.