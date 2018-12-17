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    إلهام علييف يهنئ نائب أمير دولة قطر

    ١٧.١٢.٢٠١٨ [١٩:٣٣]

    باكو، 17 ديسمبر، أذرتاج

    بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى نائب أمير دولة قطر الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

    أفادت أذرتاج أن الرئيس علييف هنأ من خلالها سمو نائب أمير دولة قطر والشعب القطري باسمه وباسم الشعب الأذربيجاني بمناسبة العيد الوطني لدولة قطر متمنيا له موفور الصحة والسعادة وللشعب القطري الصديق السلام والأمن والرفاهية.

    AZERTAG.AZ :إلهام علييف يهنئ نائب أمير دولة قطر
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