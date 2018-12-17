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    إلهام علييف يهنئ أمير دولة قطر بالعيد الوطني لبلاده

    ١٧.١٢.٢٠١٨ [١٩:٣٤]

    باكو، 17 ديسمبر، أذرتاج

    بعث فخامة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

    أفادت أذرتاج أن الرئيس علييف نقل من خلالها تهانيه إلى سمو أمير دولة قطر والشعب القطري باسمه وباسم الشعب الأذربيجاني بمناسبة العيد الوطني لدولة قطر وأعرب عن ثقته في أن تطور علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين يصب لما فيه خير للشعبين الشقيقين وبما يخدم مصالح الشعبين القطري والأذربيجاني.

    كما تمنى فخامته لسموه في هذا اليوم المشهود بموفور الصحة والنجاحات في أعماله وللشعب القطري الشقيق سلاما ورفاهية.

    AZERTAG.AZ :إلهام علييف يهنئ أمير دولة قطر بالعيد الوطني لبلاده
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