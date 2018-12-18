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    انخفاض سعر برميل النفط

    ١٨.١٢.٢٠١٨ [١٠:٥‎٢]

    باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    انخفض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 58.53 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضه 1.08 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 48.89 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه قدر 0.99 دولارا.

    AZERTAG.AZ :انخفاض سعر برميل النفط
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