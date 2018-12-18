عدد سكان أذربيجان يقرب من 10 ملايين

باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

زاد عدد سكان أذربيجان بمقدار 69 الفا و645 نسمة منذ بداية العام الحالي ليصل إلى 9 ملايين و967 الف و730 نسمة حتى الأول من شهر نوفمبر للعام الجاري.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الكثافة السكانية تبلغ 115 نسمة في كيلومتر مربع.

ويسكن 52.9 في المائة من السكان في المدن و47.1 في المائة بالقرى ومنهم 49.9 في المائة هم الذكور و50.1 في المائة هن الإناث.

وسجلت فروع ومكاتب تسجيل الأحوال المدنية التابعة لوزارة العدل خلال يناير – أكتوبر للعام الجاري 116365 مولود ويأتي هذا المعدل لكل 1000 نسمة من السكان 14.2 مولودا. و53.3 في المائة من المواليد الجدد هم الذكور و46.7 في المائة هن الإناث كما أن 2236 مولود هم التوائم و96 منهم هم التوائم الثلاثية.

وشكلت حالات الوفاة خلال فترة الربع الأول للعام الحالي 48186 حالة وفاة ويشكل مستوى الوفاة لكل 1000 نسمة من السكان 5.9 حالات.

وسجلت فروع ومكاتب تسجيل الأحوال المدنية خلال الفترة المذكورة 50882 عقد زواج و12396 عقد طلاق ويشكل عدد عقود الزواج لكل 1000 نسمة 6.2 عقود زواج و1.5 طلاق.