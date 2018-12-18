الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في معهد إعادة التأهيل والبحوث الطبية العلمية في باكو

باكو، 18 ديسمبر (أذرتاج).

تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا اليوم الظروف المهيأة في معهد إعادة التأهيل والبحوث الطبية العلمية في باكو بعد إعادة ترميمه.

أفادت وكالة أذرتاج أن وزير الصحة اوكطاي شيرعلييف قدم للرئيس معلومات عن الأعمال المنفذة.

قيل ان في المعهد أقسام العلاج وعلاج أمراض الأعصاب إلى جانب المختبرات البيوكيماوية و الفزيولوجيا العصبية الإكلينيكية والفحوص المناعية الإكلينيكية.

يعالج المرضى في مستشفى المعهد بنفط نافطالان وغيرها من الوسائل الطبيعية أيضا.

يعمل في المعهد والمستشفى 43 باحثا علميا و43 طبيبا و 76 ممرشة و118 عامل آخر.

بعد تفقد المعهد اجتمع الرئيس إلهام علييف مع العاملين في المؤسسة.

في ختام الزيارة التقطت صورة جماعية تذكارية.