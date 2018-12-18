إنتاج 35.4 مليون طن من البترول و17.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان خلال العام الجاري

باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تم إنتاج 35 مليونا و467.2 ألف طن من البترول و27 مليارا و746 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان خلال أشهر يناير – نوفمبر للعام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن القيمة العامة للإنتاج في صناعة التعدين خلال 11 شهرا بلغت 32.3 مليار مانات وهو اقل بنسبة 0.2 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

ارتفع خلال العام الجاري حجم إنتاج النفط بنسبة 0.2 في المائة والغاز الطبيعي بنسبة 4.9 في المائة.