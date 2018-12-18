    • / اقتصاد

    اقتصاد


    إنتاج 35.4 مليون طن من البترول و17.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان خلال العام الجاري

    ١٨.١٢.٢٠١٨ [١٦:٢٠]

    باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تم إنتاج 35 مليونا و467.2 ألف طن من البترول و27 مليارا و746 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان خلال أشهر يناير – نوفمبر للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن القيمة العامة للإنتاج في صناعة التعدين خلال 11 شهرا بلغت 32.3 مليار مانات وهو اقل بنسبة 0.2 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

    ارتفع خلال العام الجاري حجم إنتاج النفط بنسبة 0.2 في المائة والغاز الطبيعي بنسبة 4.9 في المائة.

    AZERTAG.AZ :إنتاج 35.4 مليون طن من البترول و17.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان خلال العام الجاري
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.١٢.٢٠١٨ [١٦:٤٧]
    توجيه 5.3 مليار مانات إلى قطاع النفط خلال 11 شهرا
    ١٨.١٢.٢٠١٨ [١٠:٥‎٦]
    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 61.21 دولار
    ١٨.١٢.٢٠١٨ [١٠:٥‎٢]
    انخفاض سعر برميل النفط
    ١٧.١٢.٢٠١٨ [١٨:٤٨]
    ارتفع إنتاج المنتجات النفطية في البلد
    إنتاج 35.4 مليون طن من البترول و17.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان خلال العام الجاري