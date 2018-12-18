تصدير أكثر من 370 مليون طن من البترول الأذربيجاني من جيهان حتى الآن
AzerTAg.az
١٨.١٢.٢٠١٨ [١٧:٤٧]
باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
تم نقل 370 مليون طن من البترول عبر خط الأنابيب الرئيسي لتصدير النفط باكو – تبيليسي – جيهان خلال الآن.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة سوكار أن خط الأنابيب باكو – تبيليسي – جيهان الذي يبلغ طوله 1768 كم يتم استغلاله منذ يونيو عام 2006.
تم نقل أكثر من 25 مليون طن (189 مليون برميل) من النفط الخام عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان وتحميله إلى 243 ناقلة في ميناء جيهان ونقله إلى الأسواق العالمية.
يحمل حاليا خط أنابيب ب ت ج النفطين الأذربيجانيين "أذري – جيراق – قونشلي" و"شاه دنيز". وإضافة إلى ذلك، تم نقل النفطين التركمانستاني والكازاخستاني عبر خط الأنابيب.
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