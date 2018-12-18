رئيس الوزراء: جورجيا تعير اهتماما خاصا للعلاقات مع دول جنوب القوقاز والأقاليم الأخرى

تبيليسي، 18 ديسمبر، أذرتاج

قال ماموكا باختادزي إن جورجيا تعير اهتماما خاصا للعلاقات مع دول جنوب القوقاز والأقاليم الأخرى واليوم علاقاتنا الودية التقليدية لحسن الجوار مع تركيا وأذربيجان تزداد تعززا وتعمقا اليوم.

أفادت أذرتاج عن باختادزي رئيس الوزراء الجورجي قوله في مؤتمر سنوي تقليدي عقده لرؤساء البعثات الدبلوماسية والإدارات القنصلية الجورجية في تبيليسي 18 ديسمبر اليوم إن زيارته أذربيجان أتت ناجحة مفيدا أن علاقات جورجيا الودية مع الدول المجاورة وشراكتها الاستراتيجية مع بعض البلدان وكذلك تكاملها مع الاتحاد الأوروبي والتحالف الأوروبي الأطلسي فيها دور خاص للدبلوماسية الجورجية.

وأضاف باختادزي أن الدبوماسيين الجورجيين يساهمون مساهمات كبيرة في تعزيز سيادة البلد وإعادة بناء سلامة أراضيها سلميا.