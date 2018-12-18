إيرادات ونفقات ميزانية الدولة خلال 11 شهرا
AzerTAg.az
١٨.١٢.٢٠١٨ [١٨:٠٩]
باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
وفقا لمعلومات وزارة المالية، بلغت إيرادات ميزانية الدولة في يناير – نوفمبر 20144.7 مليون مانات ومصروفاتها 19670.1 مليون مانات.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للاحصاء ان فائض الميزانية بلغ 474.6 مليون مانات أو 0.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
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