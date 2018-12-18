الوفد الأذربيجاني يزور تمثال حيدر علييف في أنقرة

أنقرة، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

قام الوفد تحت قيادة نائب وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال كريم ولييف بزيارة إلى أنقرة.

أفادت وكالة أذرتاج أن الوفد الأذربيجاني زار اليوم تمثال الزعيم العام بحديقة حيدر علييف في أنقرة على هامش الزيارة ووضع إكليلا من الزهور الى قاعدة تمثال الزعيم العام حيدر علييف بالحديقة إجلالا لذكراه.

ثم زار الوفد ضريح الزعيم الراحل مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية ووضع إكليلا من الزهور أمامه إحياء لذكراه.

تستمر الزيارة.