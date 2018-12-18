عقد جلسة الحوار العسكري رفيع المستوى الـ11 بين أذربيجان وتركيا

باكو، 18 ديسمبر، أذرتاج

بدأت فعاليات جلسة الحوار العسكري رفيع المستوى الـ11 بين أذربيجان وتركيا في أنقرة 18 ديسمبر اليوم.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن الوفد الأذربيجاني زار في البداية متنزه حيدر علييف في مدينة أنقرة.

ووضع أكليل من الزهور باسم وزارة الدفاع الأذربيجانية أمام تمثال الزعيم القومي العام حيدر علييف في المتنزه إحياء لذكراه.

ثم زار الوفد ضريح مؤسس جمهورية تركيا مصطفى كمال أتاتورك ووضع إكليل من الزهور أمام ضريح أتاتورك باسم وزارة الدفاع.

واستمع أعضاء الوفدين في الجلسة كلمتي المندوبين المشاركين في رئاسة الحوار العسكري وعرضت إحاطة حول أوضاع البيئة الأمنية الإقليمية.

ثم واصلت الجلسة أعمالها من خلال فرق العمل.

وتبحث الجلسة المستمرة إلى يوم 20 ديسمبر مسائل التعاون بين أذربيجان وتركيا في مجالات الامن والعسكرية والعسكرية الفنية والطب العسكري والتعليم العسكري والصناعات العسكرية وغيرها وآفاق تطويرها وتعزيز علاقات الصداقة بين جيشي البلدين وكذلك الاتجاهات الرئيسية للفعاليات الرامية إلى تنفيذ المهام المنوطة لعام 2019.