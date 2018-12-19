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    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية

    ١٩.١٢.٢٠١٨ [١٠:٤٣]

    باكو، 19 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط من جديد في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 56.59 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه 0.33 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 46.53 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 0.29 دولارا.

    AZERTAG.AZ :سعر برميل النفط في الأسواق العالمية
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