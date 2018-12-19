الرئيس إلهام علييف يلتقي الوفد من إقليم أستراخان الروسي – إضافة

باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 19 ديسمبر اليوم القائم بأعمال محافظ إقليم أستراخان الروسي سيرغي موروزوف مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة عبر عن ارتياحه من زيارة موروزوف أذربيجان خلال مدة قصيرة مضت عن تعيينه هذا المنصب واصفا ذلك بمظهر تعاون البلدين الناجح. وأشار الرئيس إلهام علييف إلى وجود العلاقات التاريخية بين أذربيجان وأستراخان مؤكدا على أن التعاون اليوم متسع وعلى تنفيذ المشاريع المشتركة ولفت إلى أن كل هذا يخدم لعمل المزيد من تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين أذربيجان وروسيا.

وأعرب القائم بأعمال محافظ أستراخان سيرغي موروزوف عن الامتنان من الكلمات الطيبة والاستقبال مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه بتوسيع التعاون مع البلدان المطلة على بحر الخزر واكد بامتنان على قيامه بأول زيارة له أذربيجان. ورفع شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة للوفد الروسي منوها إلى أن التطورات الجارية في باكو تركت لديهم انطباعات عميقة. وذكر أن التعاون بمختلف المجالات بين إقليم استراخان وأذربيجان يتطور بنجاح مبلغا أن هذا خادم لعمل تنمية العلاقات الثنائية الروسية الأذربيجانية.

ثم قدم القائم بأعمال محافظ أستراخان سيرغي موروزوف إلى الرئيس إلهام علييف وسام "من اجل الخدمات لإقليم استراخان" لمساهماته الكبيرة التي يساهمها في تنمية التعاون المثمر بين إقليم استراخان وجمهورية أذربيجان وتعزيز علاقات الصداقة بينهما.

وفي الختام التقطت صور تذكارية.