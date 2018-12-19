الوفد من إقليم أستراخان الروسي يزور ضريح الزعيم القومي حيدر علييف
AzerTAg.az
١٩.١٢.٢٠١٨ [١٣:٣٠]
باكو، 19 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
قام الوفد برئاسة سيرغي موروزوف الذي يشغل منصب حاكم إقليم أستراخان الروسي بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضعوا باقات من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.
أفادت وكالة أذرتاج أن الضيوف وضعوا باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.
ثم وضع الوفد باقات من الزهور على قبر مسلم مقامايف المغني السوفيتي الأذربيجاني المعروف تخليدا لذكراه.
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