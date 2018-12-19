أذربيجان تنضم الى مركز الفكر الدولي للبلدان النامية غير الساحلية

باكو، 19 ديسمبر (أذرتاج).

وقد صادق الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على قانون انضمام جمهورية أذربيجان الى مركز الفكر الدولي للبلدان النامية غير الساحلية.

استرشادا بالفقرة الرابعة للقسم الأول من المادة 95 لدستور جمهورية أذربيجان، قرر المجلس الوطني الأذربيجاني على الانضمام – مع تقديم البيان ذي الصلة - الى الاتفاق المتعدد الأطراف بشأن الانضمام إلى مركز الفكر الدولي للبلدان النامية غير الساحلية، الموقع في 24 سبتمبر عام 2010 في مدينة نيويورك.