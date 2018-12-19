    • / سياسة

    سياسة


    أذربيجان تنضم الى مركز الفكر الدولي للبلدان النامية غير الساحلية

    ١٩.١٢.٢٠١٨ [١٤:٠٠]

    باكو، 19 ديسمبر (أذرتاج).

    وقد صادق الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على قانون انضمام جمهورية أذربيجان الى مركز الفكر الدولي للبلدان النامية غير الساحلية.

    استرشادا بالفقرة الرابعة للقسم الأول من المادة 95 لدستور جمهورية أذربيجان، قرر المجلس الوطني الأذربيجاني على الانضمام – مع تقديم البيان ذي الصلة - الى الاتفاق المتعدد الأطراف بشأن الانضمام إلى مركز الفكر الدولي للبلدان النامية غير الساحلية، الموقع في 24 سبتمبر عام 2010 في مدينة نيويورك.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تنضم الى مركز الفكر الدولي للبلدان النامية غير الساحلية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.١٢.٢٠١٨ [١٩:٠٢]
    وصول السفير السعودي الجديد الى أذربيجان
    ١٩.١٢.٢٠١٨ [١٣:٣٠]
    الوفد من إقليم أستراخان الروسي يزور ضريح الزعيم القومي حيدر علييف
    ١٨.١٢.٢٠١٨ [١٧:٥‎٤]
    رئيس الوزراء: جورجيا تعير اهتماما خاصا للعلاقات مع دول جنوب القوقاز والأقاليم الأخرى
    ١٧.١٢.٢٠١٨ [١٩:٣٤]
    إلهام علييف يهنئ أمير دولة قطر بالعيد الوطني لبلاده