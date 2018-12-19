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    حصان قراباغ يشارك في مهرجان الخيول الدولي في لندن

    ١٩.١٢.٢٠١٨ [١٦:١٣]

    باكو، 19 ديسمبر (أذرتاج).

    ستشارك الأحصنة القراباغية في مهرجان الخيول الدولي المقام في لندن في الفترة ما بين 19-23 ديسمبر.

    أفادت أذرتاج ان عروض جواد قراباغ في المهرجان ستتم تحت اسم "موطن النار أذربيجان والحصان القراباغي. ستشارك فيه 12 حصانا وفارسا من أذربيجان.

    والهدف من العرض هو تقديم التراث الثقافي الأذربيجاني للجمهور. يعرف حصان قراباغ من نخبة أنواع الخيول الخاصة في العالم. كانت قد شاركت الخيول القراباغية في فعاليات اليوبيل الـ75 لمهرجان رويال أسكوت الملكي البريطاني وعيد ميلاد الملكة البريطانية إليزابيث الثانية في فترة ما بين 10-13 مايو. تشتهر خيول قراباغ (او قره باغ) عبر العالم بكثرة إنجابها ولونها الخاص وطبيعتها الملائمة وتحملها وقوتها ومعاملها اللينة مع صاحبها وصدقها ووفائها به.

    ويشهد المهرجان مشاركة نخبة من أبرز الخيول من مختلف أنحاء العالم تتنافس في مختلف المسافات لتضفي المتعة والإثارة إلى عشاق السباقات.

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