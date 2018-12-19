اجتماع بين نائب وزير الدفاع الأذربيجاني ورئيس هيئة الأركان التركي

باكو، 19 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

اجتمع رئيس الإدارة العامة المعنية بقوام الجيش ونائب الوزير الأذربيجاني الجنرال كريم ولييف مع رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة التركية الجنرال يشار غولر والذي قام بزيارة إلى أنقرة للمشاركة في جلسة الحوار العسكري رفيع المستوى الـ11 بين أذربيجان وتركيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أنه خلال الاجتماع تم تبادل الآراء حول الوضع الحالي للتعاون بين أذربيجان وتركيا في المجالات الأمنية والعسكرية والعسكرية - التقنية والعسكرية - الطبية والعسكرية – التعليمية وغيرها وآفاق التنمية.

كما ناقش الجانبان تعزيز العلاقات الودية بين جيشي البلدين.

نقل الجنرال كريم ولييف تحيات وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف والنائب الأول للوزير ورئيس الأركان العام للقوات المسلحة الجنرال نجم الدين صديقوف إلى رئيس الأركان العام التركي الجنرال يشار غولر واعرب عن شكره على اللقاء.