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    مجتمع


    Mr.ASANT وجه جديد لخدمة أصان

    ١٩.١٢.٢٠١٨ [١٩:٤٣]

    باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

    أصبح خدمة أصان المؤسسة بمبادرة الرئيس الأذربيجاني علامة مميزة في مجال الخدمات العامة حيث أن خدمة أصان رتبت خارطة الطريق في زيادة النزاهة والشفافة والتصدي لحالات الفساد وتطبيق الابتكار السائدة في مجال الخدمات. وفلسفة النملة التي تعكس على حد ذاتها خارطة الطريق هذه اختيرت تميمة لخدمة أصان. ولان النمل يجسد الكد والمسؤولية والإيجابية وعمل الفريق. وسميت التميمة بـ Mr.ASANT ويعني تركيبا من كلمتي أصان ASAN والنملة ANT باللغة الإنكليزية.

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