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    اقتصاد


    صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة تبلغ مليار دولار هذا العام

    ١٩.١٢.٢٠١٨ [٢٠:٠٥‎]

    باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

    قال جهاز الجمارك إن صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة خلال فترة يناير – نوفمبر العام الحالي بلغت مليار و13 مليونا و875 ألف دولار.

    أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن هذا الحجم أكثر قدر 76 مليونا و288 ألف دولار قياسا إلى الفترة عينها من العام الماضي. كما أن قيمة المنتجات الموردة إلى أذربيجان من بلاد رابطة الدول المستقلة تصل إلى مليارين و538 مليون و835 ألف دولار.

    AZERTAG.AZ :صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة تبلغ مليار دولار هذا العام
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