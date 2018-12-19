السفارة: لا مصاب بين مواطني أذربيجان من أفراد طاقم السفينة المنكوبة في إسطنبول – إضافة

إسطنبول، 19 ديسمبر، أذرتاج

قال شهرت مصطفايف إن سفينة الشحن "ناتاليا" التي كانت تسبح رافعة علم الاتحاد القمري والمنكوبة في سواحل بلدة شيلة في إسطنبول في 19 ديسمبر اليوم كان على متنها 10 مواطنين من أذربيجان.

أفادت أذرتاج عن مصطفايف قنصل سفارة أذربيجان في تركيا قوله لوكالة أذرتاج أنهم فائق حاجييف ورشيد حمزايف وعدالت جهانكيروف وسمير أحمدوف وصالح بابايف وزامق رشيدوف ورادك رشيدوف وفريد أحمدوف ورستم حيدروف واورخان احدوف مشددا على أنهم بخير وعافية ولا مصاب بينهم.

وأضاف قنصل السفارة الأذربيجانية أن عمليات البحث والإنقاذ بالسفينة انتهت بنجاح ونقل جميع أفراد الطاقم إلى مستشفى للمعاينة الشاملة.