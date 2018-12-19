أساتذة الشطرنج الأذربيجانيون يشاركون في النسخة الثانية من بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج

باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

أصبح من المؤكد أن 5 أساتذة الشطرنج من أذربيجان يشاركون في النسخة الثانية من بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج المقرر تنظيمها في سانت بطرسبورغ بالاتحاد الروسي خلال فترة 25-31 ديسمبر الحالي.

أفادت أذرتاج أن أكثر من 300 لاعب قد صدق على مشاركتهم في البطولة.

ويمثل أذربيجان فيها الأساتذة شهريار محمدياروف ورؤوف محمدوف في بطولة الرجال وكذلك الأختان زينب وتركان محمدياروفا وجوناي محمدزاده في مسابقة النساء.

وستعلن لجنة التنظيم قائمة المشاركين النهائية في النسخة الثانية من بطولة الملك سلمان للشطرنج التي يبلغ رصيد جائزتها مليون دولار في 22 ديسمبر آخر أيام التسجيل.