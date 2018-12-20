القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 29 مرة

باكو، 20 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 29 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية جيناري بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية مونجوقلو بمحافظة طوفوز الأذربيجانية.

كما أطلقت وحدات قوات الاحتلال الأرمينية النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي قويارخ وجيلبوت بمحافظتي تارتار الأذربيجانية وقرى سيدلي وصاريجالي ويوسفجانلي ومرزيلي المحتلة بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقروند وقاراخانبكلي وهوراديز بمحافظة فضولي الأذربيجانية وقرية نوزقار بمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام وجبرائيل الأذربيجانية على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.