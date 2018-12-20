زلزال في تركيا

باكو، 20 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم ولاية يالوا في منطقة مرمرة التركية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام التركية أن مركز الزلزال وقع في منطقة تشنارجيك في ولاية يالوا لمنطقة مرمرة بشمال غربي تركيا ووقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وفقا لمعلومات مرصد كانديلي بجامعة بوغازيتشي، وقعت الهزات الأرضية في الساعة 09:34.

شعرت به ولايتي إسطنبول وبورصة المجاورتين.

وقع زلزال آخر في جزء من بحر إيجه على أراضي اليونان.

كما شعرت شواطئ تركيا بهذه الهزات الأرضية التي بلغت عمقها 33 كيلومترا وبقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر.