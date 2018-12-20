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    اول قاطرة شحن من صنع شركة ألستوم تصل إلى أذربيجان

    ٢٠.١٢.٢٠١٨ [١٥‎:٥‎٤]

    باكو، 20 ديسمبر، أذرتاج

    أوصلت شركة ألستوم اول قاطرات الشحن الـ40 المقرر تشغيلها في سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص الإقليمية إلى شركة سكة حديد أذربيجان المساهمة المغلقة.

    أفادت أذرتاج عن بيان سكة حديد أذربيجان أن قاطرة الشحن المنتجة في شركة أيه كا زيت الكازاخستانية غادرت أستانا في 7 ديسمبر إلى بلدة بلاجاري الأذربيجانية.

    وقال المدير التنفيذي لشركة ألستوم لمنطقة آسيا الغربية والمركزية برنارد يليه إننا مرتاحون من كوننا شريكا استراتيجيا لسكة حديد أذربيجان ومن إيصالنا أول قاطرة شحن تساعد تسديد حاجة تتزايد إلى نقل الشحن في البلد".

    وتقوم الشركة باجراء اختبارات مصدقة على شبكة البنية التحتية لسكة حديد أذربيجان خلال مدة بضعة أشهر.

    يذكر أن قاطرة الشحن "بريما" ت8 من اقوى قاطرات الشحن في العالم وتقدر على جر ما يبلغ 9000 طن من الشحن بقوة غير منقطعة تبلغ 8ر8 ميجاواط بسرعة تصل إلى 120 كم ساعة وتستطيع العمل في درجات الحرارة التي تتراوح بين 25 مئوية تحت الصفر و50 مئوية.

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    اول قاطرة شحن من صنع شركة ألستوم تصل إلى أذربيجان