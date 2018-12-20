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    بدء زيارة رسمية للرئيس الإيراني إلى تركيا

    ٢٠.١٢.٢٠١٨ [١٥‎:٥‎٨]

    أنقرة، 20 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    توجه رئيس جمهورية إيران الإسلامية حسن روحاني إلى تركيا.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الإيراني حسن روحاني في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

    يقال إن منتدى الأعمال التركي الإيراني سيعقد اليوم بمشاركة الرئيسين.

    AZERTAG.AZ :بدء زيارة رسمية للرئيس الإيراني إلى تركيا
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