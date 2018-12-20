5ر63 في المئة من الودائع مودعة في العملات الأجنبية و 5ر36 في المائة بالعملة الوطنية

باكو، 20 ديسمبر، أذرتاج

قال البنك المركزي في بيان إنّ مبلغ الودائع المصرفية للأهالي لأول نوفمبر المنصرم ارتفع بنسبة 8ر11 في المائة بما يعادل العملة الوطنية ليتدنى إلى 0ر8140 مليون مانات وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وجاء في بيان هيئة الإحصاء أنّ 5ر63 في المئة من الودائع مودعة في العملات الأجنبية و 5ر36 في المائة منها بالعملة الوطنية.

وأضاف أن الودائع بالعملة الوطنية ازدادت قدر 4ر1 مرة وبالعملات الأجنبية بنسبة 6ر1 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من العام الماضي.