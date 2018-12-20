أذربيجان: إعلان أيام العطل في أعياد نيروز والفطر والأضحى لعام 2019

باكو، 20 ديسمبر (أذرتاج).

أصدر مجلس الوزراء لجمهورية أذربيجان قرارا حول أيام العطل في أعياد نوروز والفطر والأضحى في عام 2019.

أفادت وكالة (أذرتاج) انه بناء على القرار، سيصادف عيد نيروز في الـ20، 21، 22، 23، 24 من مارس وعيد الفطر المبارك في الـ 5 و6 من يونيو وعيد الأضحى المبارك في الـ 12 و13 من أغسطس. بناء على التشريعات المطردة، تعتبر هذه الأيام أيام العطلة.

وقد اعتمد القرار على أساس الفقرة الثانية من مرسوم رئيس جمهورية أذربيجان الصادر في 18 ديسمبر عام 2006 عن "تطبيق قانون جمهورية أذربيجان الصادر في 8 ديسمبر عام 2006 بشأن "التعديلات على قانون العمل في جمهورية أذربيجان".