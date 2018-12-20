وزارة التعليم تعلن مسابقة "كانسات أذربيجان 2019" بالتعاون مع مؤسسة أذركوسموس

باكو، 20 ديسمبر (أذرتاج).

أعلنت وزارة التعليم الأذربيجانية مسابقة "كانسات أذربيجان 2019" الوطنية - القمر العلبة بين طلاب الجامعات، ذلك بالتعاون مع مؤسسة أذركوسموس الأذربيجانية للدراسات الفضائية.

أفادت أذرتاج نقلا عن أذركوسموس أن هدف تنظيم هذه المسابقة وهي الثانية من نوعها منذ عام 2018 هو زيادة الاهتمام بالمجالات الفضائية والميكانيكية والراديوية والإلكترونية، بناء وتطوير مهارات وخبرة في هذا المجال لإعداد كوادر محلية من بين طلاب الجامعات في أذربيجان.

يشارك في المسابقة الطلاب الذين يتمتعون بالمعارف والمهارات اللازمة في البرمجيات والميكانيكا والإلكترونيات والدارسون في البكالوريوس والماجيستر. أما كل فريق مسجل للمسابقة فيتألف من 3 أعضاء على الأقل و6 أعضاء على الأغلب شريطة اختيار طالب واحد قبطانا له. والشرط هو دراسة أعضاء الفريق في الجامعة ذاتها.

ويمكن التسجيل للمسابقة في رابط http://cansat.az/registration. آخر موعد للطلب 28 ديسمبر عام 2018.

سيتيسر للناجحين في المسابقة المشاركة في برنامج التجربة المنظم في مؤسسة أذركوسموس للدراسات الفضائية. كذلك ستدعم اذركوسموس الفائزين في مشاركتهم في مسابقة كانسات الدولية.

ويمكن الحصول على معلومات مفصلة عن المسابقة في موقع http://cansat.az/ .