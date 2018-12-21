الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح منشأة إنتاج البيتوم في مصفاة النفط بباكو ومحطة تزويد الغاز المسال
AzerTAg.az
٢١.١٢.٢٠١٨ [١٠:٢٢]
باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
أقيم اليوم حفل افتتاح منشأة إنتاج البيتوم ومحطة تزويد الغاز المسال في مصفاة النفط بباكو في اطار المرحلة الأولى من مشروع إعادة الاعمار والتحديث.
أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام عليف يشارك في الافتتاح.
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