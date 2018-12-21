أوكرانيا تشتري 55 مروحية من فرنسا
AzerTAg.az
٢١.١٢.٢٠١٨ [١٧:٥٨]
كييف، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
اشترت أوكرانيا اليوم طائرتين مروحيتين تابعتين لشركة "ايرباص هليكوبترز" الفرنسية للمرة الأولى.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية الأوكرانية أن أوكرانيا وقعت عقدا مع شركة ايرباص الفرنسية لشراء 55 من مروحياتها.
وفقا للعقد، سيتم تسليم 4 طائرات هليكوبتر إلى أوكرانيا حتى نهاية ديسمبر.
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