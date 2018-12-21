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    اقتصاد


    البنك المركزي لم يغير سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 24 ديسمبر

    ٢١.١٢.٢٠١٨ [١٨:١٧]

    باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 24 ديسمبر.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 24 ديسمبر.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي لم يغير سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 24 ديسمبر
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