تأسيس مستشفى "أذر- إيران" في باكو
AzerTAg.az
٢١.١٢.٢٠١٨ [٢٠:١٥]
باكو، 21 ديسمبر (أذرتاج).
أنشئ في باكو مستشفى "أذر- إيران" للفحوص الطبية والعلاج من قبل الأطباء الإيرانيين، ذلك بناء على قرار اللجنة الحكومية للتعاون بين جمهورية أذربيجان وجمهورية ايران الإسلامية في المجالات الاقتصادية والتجارية والإنسانية، بموجب اتفاقات التعاون بين وزيري الصحة لكلا البلدين.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الأذربيجانية ان حفل افتتاح المستشفى شهد حضور قيادة وزارة الصحة الأذربيجانية والوفد الإيراني.
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