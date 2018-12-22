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    افتتاح متحف دوري أوروبا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في باكو

    ٢٢.١٢.٢٠١٨ [٢١:٢٢]

    باكو، 22 ديسمبر، أذرتاج

    جرى في 22 ديسمبر اليوم حفل افتتاح متحف مكرس لدوري أوروبا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في باكو.

    أفادت أذرتاج أن الحفل حضره رئيس الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم رونق عبد الله يف ووزير الشباب والرياضة أزاد رحيموف ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية جينكيز حسين زاده وأعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة الحكام للاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم.

    وتفقد المشاركون مقتنيات مقدمة من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعرض في المتحف.

    يذكر أن المتحف المقام قبالة متحف الادب الأذربيجاني الوطني باسم نظامي الكنجوي ضمن الحملة الشاملة المطلقة لنهائي دوري أوروبا لكرة القدم المقرر تنظيمه في 29 مايو على ملعب باكو الأولمبي يستضيف زواره إلى يوم 7 يناير.

    والدخول إلى المتحف مجاني.

    AZERTAG.AZ :افتتاح متحف دوري أوروبا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في باكو
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