الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني جديد للأسر المشرَّدين في آبشيرون

الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني جديد للأسر المشرَّدين في آبشيرون
AzerTAg.az
٢٤.١٢.٢٠١٨ [١٣:٠٧]
باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
أقيم اليوم حفل افتتاح مجمع سكني جديد لـ1000 أسرة مشرَّدة من ديارهم نتيجة النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان حول قراباغ الجبلية.
أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا شاركا في الحفل.
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