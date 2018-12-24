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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف يستمر تلقي برقيات تهنئة من قادة ورؤساء الدول

    ٢٤.١٢.٢٠١٨ [١٧:٣٧]

    باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

    يواصل الرئيس إلهام علييف تلقي برقيات تهنئة من قادة الدول والمنظمات الدولية النافذة والشركات الدولية العملاقة والشخصيات البارزة الآخرين بمناسبة يوم ميلاده.

    أفادت أذرتاج أنهم يعربون في برقياتهم عن أطيب أمنياتهم للرئيس إلهام علييف متمنون له موفور الصحة والسعادة والنجاحات المستقبلية.

    كما بعث إلى رئيس أذربيجان رسائل التهنئة رؤساء وقادة كل من الصين ومعظم دول رابطة الدول المستقلة والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس بي بي في تركيا وجورجيا وأذربيجان وجوام والدول المصدرة للغاز وتوركصوي وبعض الولايات والجمهوريات التابعة لروسيا الاتحادية وأعضاء المجلس الديني الأعلى لشعوب القوقاز.

    كذلك اجرى الرئيسان التركي والروسي ورئيس الوزراء الجورجي مكالمات هاتفية مع الرئيس الأذربيجاني أعربوا فيها عن أطيب أمنياتهم له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستمر تلقي برقيات تهنئة من قادة ورؤساء الدول
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