مليونان و500 ألف سائح الى أذربيجان خلال 11 شهرا

باكو، 24 ديسمبر (أذرتاج).

بلغ عدد السائحين الذين زاروا أذربيجان خلال فترة الـ11 اشهر من العام الجاري مليونين و500 ألف سائح مع زيادة 6 % أو 151 ألف سائح بالمقارنة مع مؤشر العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الدولة للسياحة أن عدد السياح الوافدين إلى أذربيجان من روسيا وجورجيا وبلدان الشرق الأوسط يشكل 65 في المائة من العدد العام للوافدين إلى البلد.

إن اهم الأسواق السياحية لأذربيجان هي باكستان والهند وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والعراق.

كذلك شهدت هذه الفترة انخفاضا أيضا في بعض المؤشرات. حيث ان عدد السياح الوافدين من ايران انخفض بنسبة 33 في المائة بالمقارنة مع مؤشر الفترة ذاتها للعام الماضي. كانت السوق السياحية الإيرانية ثالث اكبر سوق بالنسبة لأذربيجان بعد روسيا وجورجيا عام 2017.