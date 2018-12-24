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    نائب رئيس وزراء صربيا ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء

    ٢٤.١٢.٢٠١٨ [١٨:٥‎٨]

    باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    زار الوفد تحت قيادة نائب رئيس وزراء جمهورية صربيا وزير التجارة والسياحة والاتصالات راسم ليايتش ضريح الزعيم القومي العام حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة المستقلة في المقابر الفخرية ووضعوا إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الوفد الصربي المتوجه بعد ذلك إلى مقابر الشهداء أبناء الوطن الباسلين الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها أحييا ذكراهم ووضعوا إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي".

    ثم شاهد الوفد منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى نقطة بها وقدمت لهم معلومات مفصلة حول تاريخ مقابر الشهداء وأعمال البناء والتعمير الجارية في العاصمة.

     

    AZERTAG.AZ :نائب رئيس وزراء صربيا ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء
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    نائب رئيس وزراء صربيا ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء نائب رئيس وزراء صربيا ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء نائب رئيس وزراء صربيا ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء