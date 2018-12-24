السفير السعودي الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية الأذربيجاني

باكو، 24 ديسمبر (أذرتاج).

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف مع سفير المملكة العربية السعودية المعين لدى جمهورية أذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الطرفين أعربا عن ارتياحهما لمستوى تطور العلاقات السياسية الثنائية مشيرين الى أهمية تعميق العلاقات الاقتصادية بما فيها تنظيم ملتقيات تجارية بين البلدين. كما بحثا الطرفان في مسائل التعاون في مجالات الطاقة والنقل وغيرهما.

سلم سفير خادم الحرمين الشريفين المعين حمد بن عبدالله بن خضير نسخة من أوراق اعتماده للوزير إلمار محمدياروف.

تمنى الوزير إلمار محمدياروف للسفير السعودي الجديد نجاحات في نشاطه الدبلوماسي في أذربيجان.