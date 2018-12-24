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    الرئيس إلهام علييف يستقبل نائب رئيس الوزراء الصربي – إضافة

    ٢٤.١٢.٢٠١٨ [١٣:٤٨]

    باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

    استقبل رئيس أذربيجان إلهام علييف في 24 ديسمبر اليوم نائب رئيس الوزراء الصربي وزير التجارة والسياحة راسم لياييتش.

    أفادت أذرتاج أن نائب رئيس الوزراء الصربي وزير التجارة والسياحة راسم لياييتش هنأ الرئيس إلهام علييف قبل كل شيء بمناسبة يوم ميلاده متمنيا له نجاحا في فعالياته الرئاسية وموفور الصحة. كما نقل راسم لياييتش تحيات الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش إلى رئيس الدولة مفيدا أن الجانب الصربي ينتظر بفارغ الصبر زيارة الرئيس إلهام علييف بلغراد. وقال إن الجلسة الخامسة للجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي بين أذربيجان وصربيا نجحت في بلغراد مبلغا أنها حددت اتجاهات تخص بتوسيع التعاون.

    وقال رئيس الدولة إن زيارة نائب رئيس الوزراء الصربي وزير التجارة والسياحة راسم لياييتش تمهد فرصة حسنة لبحث مسائل تتعلق بآفاق العلاقات. وتذكر الرئيس إلهام علييف بامتنان اتصالاته بالرئيس الصربي ضمن المحافل الدولية هذا العام مشيرا إلى أن الزيارات المتبادلة مختلفة المستويات هامة من حيث توسع العلاقات.

    وتم التأكيد خلال المباحثة على تطور العلاقات الثنائية بنجاح بمستوى الشراكة الاستراتيجية وتنفيذ الأعمال المثمرة الرامية إلى صعود التعاون في المجال الاقتصادي إلى مستوى العلاقات في المجال السياسي مع الإشارة إلى تنمية التعاون في جميع المجالات ومن بينها في مجالات البنية التحتية والزراعة والسياحة والاتصالات والمعلوماتية تنمية دينامية.

    وأعرب رئيس الدولة عن الامتنان على تحيات الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش وطلب بنقل تحياته هو إلى الرئيس الصربي أيضا.

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