بيان أمانة النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني

باكو، 25 ديسمبر، أذرتاج

أصدرت أمانة النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني بيانا.

أفادت أذرتاج عن أمانة النائبة الأولى للرئيس أن البيان الصادر جاء فيه ما يلي:

«تزايدت في الآونة الأخيرة حالات إنشاء حسابات مزيفة باسم النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا على شبكات التواصل الاجتماعي وكذلك حالات نشر صورها مع بث آراء ومقتبسات ونداءات إلى مواطني البلد من خلال تلك الحسابات. وآخذا بعين الاعتبار زيادة عدد مثل هذه المقالات الكاذبة تبين أمانة النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني بغية التصدي لانتشارها أن السيدة مهربان علييفا غير مستخدمة أي من شبكات التواصل الاجتماعي وأن جميع نداءاتها وبياناتها تبلغ وتوصل إلى المجتمع والجماهير من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية الرسمية.

ولان نشر تصريحات مزورة على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي باسم النائبة الأولى للرئيس بشأن المسائل ذات الأهمية البالغة بالنسبة للدولة ومن بينها حول نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان يسبب الارتباك والملابسة. وعلى الرغم من وجود الدخول الحر إلى معلومات شاملة ورسمية وصحيحة حول فعاليات النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني فإن الاستفادة من معلومات لا تمت بصلة إلى الحقيقة ونشرها أمرٌ غير مسلم به إطلاقا.

وإذ ندعو دعوة مصرة كلا للتحلي بالمسؤولية وللتجنب من نشر معلومات غير مدققة ومزيفة ومستفزة."