إصابة مواطنة مدنية جراء اطلاق العدو الارميني النار على المقبرة في اغدام.

أغدام، 26 ديسمبر (أذرتاج).

اطلقت وحدات القوات المسلحة لارمينيا النار على الاشخاص المدنيين في المقبرة الواقعة في قرية ميراشيللي بمحافظة اغدام التي تحتل القوات المسلحة الارمينية جزءا منها. نتيجة اطلاق النار جُرحت ساكنة قرية باش قروند لمحافظة اغدام اللهفيردييفا ديلشاد اللهفيردي قيزي (مواليد عام 1945).

وتلقت الجريح العلاج الطبي الاولي في مستشفى اغدام.

يذكر ان قوات الاحتلال الارمينية سبقت واطلقت النيران فيما قبل ايضا على المدنيين الزائرين الى هذه المقبرة ما كان قد ادى الى سقوط جرحى وقتلى بين المدنيين.