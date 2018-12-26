    • / سياسة

    سياسة


    إصابة مواطنة مدنية جراء اطلاق العدو الارميني النار على المقبرة في اغدام.

    ٢٦.١٢.٢٠١٨ [٢٣:٥‎١]

    أغدام، 26 ديسمبر (أذرتاج).

    اطلقت وحدات القوات المسلحة لارمينيا النار على الاشخاص المدنيين في المقبرة الواقعة في قرية ميراشيللي بمحافظة اغدام التي تحتل القوات المسلحة الارمينية جزءا منها. نتيجة اطلاق النار جُرحت ساكنة قرية باش قروند لمحافظة اغدام اللهفيردييفا ديلشاد اللهفيردي قيزي (مواليد عام 1945).

    وتلقت الجريح العلاج الطبي الاولي في مستشفى اغدام.

    يذكر ان قوات الاحتلال الارمينية سبقت واطلقت النيران فيما قبل ايضا على المدنيين الزائرين الى هذه المقبرة ما كان قد ادى الى سقوط جرحى وقتلى بين المدنيين.

    AZERTAG.AZ :إصابة مواطنة مدنية جراء اطلاق العدو الارميني النار على المقبرة في اغدام.
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.١٢.٢٠١٨ [٢٢:١٢]
    سفير البرازيل الجديد يقدم نسخة أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية
    ٢٤.١٢.٢٠١٨ [١٩:٠٤]
    السفير السعودي الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية الأذربيجاني
    ٢٤.١٢.٢٠١٨ [١٨:٥‎٨]
    نائب رئيس وزراء صربيا ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء
    ٢٤.١٢.٢٠١٨ [١٧:٣٧]
    الرئيس إلهام علييف يستمر تلقي برقيات تهنئة من قادة ورؤساء الدول
    إصابة مواطنة مدنية جراء اطلاق العدو الارميني النار على المقبرة في اغدام. إصابة مواطنة مدنية جراء اطلاق العدو الارميني النار على المقبرة في اغدام.