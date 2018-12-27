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    الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مركز الرياضة والصحة لوزارة الطوارئ

    ٢٧.١٢.٢٠١٨ [١٠:٢٢]

    باكو، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    أقيم اليوم حفل افتتاح مركز الرياضة والصحة التابع لوزارة الطوارئ الأذربيجانية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في حفل الافتتاح.

    وقدم وزير الطوارئ الجنرال كمال الدين حيدروف تقريرا لرئيس الدولة.

    قص رئيس الدولة الشريط إيذانا بالافتتاح الرمزي لمركز الرياضة والصحة التابع لوزارة الطوارئ وتفقد الظروف المهيأة فيه.

    أحاط وزير الطوارئ الجنرال كمال الدين حيدروف رئيسَ الجمهورية علما مفصلا حول الظروف المهيأة في مركز الرياضة والصحة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مركز الرياضة والصحة لوزارة الطوارئ
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