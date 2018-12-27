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    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية

    ٢٧.١٢.٢٠١٨ [١١:٤٢]

    باكو، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    انخفض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 54.31 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضه 0.16 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 46.03 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه قدر 0.19 دولارا.

    AZERTAG.AZ :سعر برميل النفط في الأسواق العالمية
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    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية