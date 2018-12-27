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    زيادة إنتاج وقود الديزل والبنزين في العاصمة

    ٢٧.١٢.٢٠١٨ [١٣:٤٥‎]

    باكو، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    زاد إنتاج وقود الديزل والبنزين في باكو خلال 11 شهرا من العام الجاري.

    وأفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أنه بلغ إجمالي تكلفة الإنتاج في مجال المنتجات النفطية في العاصمة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر للعام الجاري مليارين و825.4 مليون مانات، بعد أن زادت بنسبة 2 في المئة في أسعار ثابتة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

    انخفض إنتاج وقود المازوت بنسبة 60.7 في المائة وإنتاج البنزين للسيارات بنسبة 2.7 في المائة من المنتجات النفطية.

    وارتفع إنتاج الكيروسين بنسبة 2.8 في المائة وإنتاج البنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية بنسبة 8.2 في المائة وإنتاج وقود الديزل بنسبة 2.1 في المائة وزيوت التشحيم بنسبة 4.5 في المائة والقار النفطي بنسبة 30.7 في المائة وفحم الكوك النفطي بنسبة 13 في المائة.

    AZERTAG.AZ :زيادة إنتاج وقود الديزل والبنزين في العاصمة
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