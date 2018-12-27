السفارة السعودية تسلم لحوم الاضاحي والهدى الى اللاجئين والمهجَّرين

باكو، 27 ديسمبر (أذرتاج).

في إطار مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الأضاحي والهدي وتحت إشراف سفارة المملكة العربية السعودية في أذربيجان والبنك الإسلامي للتنمية في 24 ديسمبر 2018م تم تسليم للجنة الحكومية لشؤون اللاجئين والمهجَّرين في جمهورية أذربيجان 50000 كيلو من اللحوم لتوزيعها لمهجَّري أذربيجان النازحين من الأراضي الأذربيجانية المحتلة من قبل أرمينيا والمقيمين حاليا في أراضي مدينتي (كنجه) و(مينقاجيفير) ومنطقة (جورانبوي)، وذلك امتدادا لما قدمته المملكة خلال السنوات الماضية. تقدمت للجنة الحكومية المعنية وكذلك أسر المهجَّرين بأسمى آيات الشكر والعرفان لحكومة المملكة على كل ما قدمته من المساعدات الأخوية.