القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 29 مرة

باكو، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 29 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية شاوارشاوان بمحافظة نيمبريان الأرمينية والمرتفعات بمحافظة إجوان الأرمينية وقرية جيناري بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى فرحلي وأشاغي أسكيبارا وقيزيلحاجيلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية وقرية أغدام بمحافظة طوفوز الأذربيجانية.

كما أطلقت وحدات قوات الاحتلال الأرمينية النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرية يوسفجانلي المحتلة بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرى قروند وقاراخانبكلي وهوراديز بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام الأذربيجانية على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.